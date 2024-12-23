Болтинов Степан Григорьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Болтинов Степан Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1879
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 166
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Год смерти
- 1784
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 166
01 | Болтинов Дмитрий Григорьев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Болтинова Матрена Иванова: 23 / 36 | крестьянка - жена Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
03 | Болтинов Степан Григорьев: 29 / - | крестьянин - брат Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
04 | Болтинова Агафья Дмитриева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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