Болтинов Дмитрий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолтинов Дмитрий Григорьев

Болтинов Дмитрий Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болтинов Дмитрий Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1877
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
166
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 838
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 166
01 | Болтинов Дмитрий Григорьев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Болтинова Матрена Иванова: 23 / 36 | крестьянка - жена Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
03 | Болтинов Степан Григорьев: 29 / - | крестьянин - брат Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
04 | Болтинова Агафья Дмитриева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Болтинова Дмитрия Григорьева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.