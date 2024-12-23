Куркова Татьяна Никифорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Куркова Татьяна Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1869
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 165
- Номер в семье/дворе
- 39
- Родственная связь
- жена Куркова Степана Андреева [38]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 837об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 165
01 | Курков Данила Абрамов: 52 / 65 | крестьянин - глава
02 | Куркова Степанида Степанова: 35 / - | крестьянка - жена Куркова Данилы Абрамова [1]
03 | Курков Леонтий Абрамов: 49 / 62 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
04 | Куркова Прасковья Захарова: 51 / 64 | крестьянка - жена Куркова Леонтия Абрамова [3]
05 | Курков Алексей Абрамов: 44 / 57 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
06 | Куркова Матрена Никифорова: 45 / - | крестьянка - жена Куркова Алексея Абрамова [5]
07 | Курков Иван Абрамов: 41 / 54 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
08 | Куркова Татьяна Иванова: 41 / - | крестьянка - жена Куркова Ивана Абрамова [7]
09 | Курков Степан Абрамов: 31 / 50 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
10 | Куркова Аграфена Лаврентьева: 36 / 49 | крестьянка - жена Куркова Степана Абрамова [9]
11 | Курков Иван Кондратьев: 57 / 70 | крестьянин - свойственник Куркова Данилы Абрамова [1]
12 | Куркова Анна Григорьева: 55 / - | крестьянка - жена Куркова Ивана Кондратьева [1]
13 | Курков Вавил Иванов: 28 / - | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
14 | Куркова Мария Лаврентьева: 23 / - | крестьянка - жена Куркова Вавила Иванова [13]
15 | Курков Андрей Иванов: 27 / 40 | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
16 | Куркова Анна Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Куркова Андрея Иванова [15]
17 | Курков Иван Иванов: 18 / 31 | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
18 | Куркова Мавра Матвеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Куркова Ивана Иванова [17]
19 | Курков Степан Леонтьев: 29 / 42 | крестьянин - сын Куркова Леонтия Абрамова [3]
20 | Куркова Наталья Данилова: 29 / 42 | крестьянка - жена Куркова Степана Леонтьева [19]
21 | Курков Михаил Алексеев: 28 / 41 | крестьянин - сын Куркова Алексея Абрамова [5]
22 | Куркова Анна Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Куркова Михаила Алексеева [21]
23 | Куркова Прасковья Иванова: 21 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
24 | Куркова Анисья Иванова: 15 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
25 | Куркова Анна Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
26 | Курков Александр Данилов: 1 / 14 | крестьянин - сын Куркова Данилы Абрамова [1]
27 | Куркова Мария Алексеева: 16 / - | крестьянка - дочь Куркова Алексея Абрамова [5]
28 | Курков Никита Степанов: 15 / 28 | крестьянин - сын Куркова Степана Абрамова [9]
29 | Куркова Татьяна Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Куркова Никиты Степанова [28]
30 | Курков Алексей Степанов: 1 / - | крестьянин - сын Куркова Степана Абрамова [9]
31 | Курков Илья Степанов: 6 / - | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
32 | Куркова Пелагея Степанова: 7 / - | крестьянка - дочь Куркова Степана Леонтьева [19]
33 | Куркова Наталья Степанова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Куркова Степана Леонтьева [19]
34 | Курков Федор Степанов: - / 11 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
35 | Курков Афанасий Степанов: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
36 | Курков Степан Степанов: - / 5 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
37 | Куркова Дарья Вавилова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Куркова Вавила Иванова [13]
38 | Курков Степан Андреев: 5 / 18 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
39 | Куркова Татьяна Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Куркова Степана Андреева [38]
40 | Курков Семен Андреев: 3 / 16 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
41 | Курков Илья Андреев: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
42 | Курков Тимофей Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Ивана Иванова [17]
43 | Курков Иван Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Куркова Ивана Иванова [17]
44 | Курков Иван Никитин: - / 4 | крестьянин - сын Куркова Никиты Степанова [28]
45 | Куркова Афимья Никитина: - / 7 | крестьянка - дочь Куркова Никиты Степанова [28]
46 | Куркова Авдотья Никитина: - / 0 | крестьянка - дочь Куркова Никиты Степанова [28]
- Комментарий наборщика
- Девичья фамилия: Глушенкова (дочь Глушенкова Никифора Афанасьева): см. л.757об этого же документа.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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