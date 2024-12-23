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Курков Илья Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Курков Илья Степанов
Пол
муж
Номер записи
1861
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
165
Номер в семье/дворе
31
Родственная связь
сын Куркова Степана Леонтьева [19]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
умер
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1776
Год смерти
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 837об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 165
01 | Курков Данила Абрамов: 52 / 65 | крестьянин - глава
02 | Куркова Степанида Степанова: 35 / - | крестьянка - жена Куркова Данилы Абрамова [1]
03 | Курков Леонтий Абрамов: 49 / 62 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
04 | Куркова Прасковья Захарова: 51 / 64 | крестьянка - жена Куркова Леонтия Абрамова [3]
05 | Курков Алексей Абрамов: 44 / 57 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
06 | Куркова Матрена Никифорова: 45 / - | крестьянка - жена Куркова Алексея Абрамова [5]
07 | Курков Иван Абрамов: 41 / 54 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
08 | Куркова Татьяна Иванова: 41 / - | крестьянка - жена Куркова Ивана Абрамова [7]
09 | Курков Степан Абрамов: 31 / 50 | крестьянин - брат Куркова Данилы Абрамова [1]
10 | Куркова Аграфена Лаврентьева: 36 / 49 | крестьянка - жена Куркова Степана Абрамова [9]
11 | Курков Иван Кондратьев: 57 / 70 | крестьянин - свойственник Куркова Данилы Абрамова [1]
12 | Куркова Анна Григорьева: 55 / - | крестьянка - жена Куркова Ивана Кондратьева [1]
13 | Курков Вавил Иванов: 28 / - | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
14 | Куркова Мария Лаврентьева: 23 / - | крестьянка - жена Куркова Вавила Иванова [13]
15 | Курков Андрей Иванов: 27 / 40 | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
16 | Куркова Анна Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Куркова Андрея Иванова [15]
17 | Курков Иван Иванов: 18 / 31 | крестьянин - сын Куркова Ивана Кондратьева [11]
18 | Куркова Мавра Матвеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Куркова Ивана Иванова [17]
19 | Курков Степан Леонтьев: 29 / 42 | крестьянин - сын Куркова Леонтия Абрамова [3]
20 | Куркова Наталья Данилова: 29 / 42 | крестьянка - жена Куркова Степана Леонтьева [19]
21 | Курков Михаил Алексеев: 28 / 41 | крестьянин - сын Куркова Алексея Абрамова [5]
22 | Куркова Анна Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Куркова Михаила Алексеева [21]
23 | Куркова Прасковья Иванова: 21 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
24 | Куркова Анисья Иванова: 15 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
25 | Куркова Анна Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Куркова Ивана Абрамова [7]
26 | Курков Александр Данилов: 1 / 14 | крестьянин - сын Куркова Данилы Абрамова [1]
27 | Куркова Мария Алексеева: 16 / - | крестьянка - дочь Куркова Алексея Абрамова [5]
28 | Курков Никита Степанов: 15 / 28 | крестьянин - сын Куркова Степана Абрамова [9]
29 | Куркова Татьяна Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Куркова Никиты Степанова [28]
30 | Курков Алексей Степанов: 1 / - | крестьянин - сын Куркова Степана Абрамова [9]
31 | Курков Илья Степанов: 6 / - | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
32 | Куркова Пелагея Степанова: 7 / - | крестьянка - дочь Куркова Степана Леонтьева [19]
33 | Куркова Наталья Степанова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Куркова Степана Леонтьева [19]
34 | Курков Федор Степанов: - / 11 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
35 | Курков Афанасий Степанов: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
36 | Курков Степан Степанов: - / 5 | крестьянин - сын Куркова Степана Леонтьева [19]
37 | Куркова Дарья Вавилова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Куркова Вавила Иванова [13]
38 | Курков Степан Андреев: 5 / 18 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
39 | Куркова Татьяна Никифорова: - / 23 | крестьянка - жена Куркова Степана Андреева [38]
40 | Курков Семен Андреев: 3 / 16 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
41 | Курков Илья Андреев: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Андрея Иванова [15]
42 | Курков Тимофей Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Куркова Ивана Иванова [17]
43 | Курков Иван Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Куркова Ивана Иванова [17]
44 | Курков Иван Никитин: - / 4 | крестьянин - сын Куркова Никиты Степанова [28]
45 | Куркова Афимья Никитина: - / 7 | крестьянка - дочь Куркова Никиты Степанова [28]
46 | Куркова Авдотья Никитина: - / 0 | крестьянка - дочь Куркова Никиты Степанова [28]
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