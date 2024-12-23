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Щербакова Ненила Филиппова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Щербакова Ненила Филиппова
Пол
жен
Номер записи
1829
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
47
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1735
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 835об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 164
01 | Щербакова Ненила Филиппова: 47 / - | крестьянка - глава
02 | Щербакова Авдотья Леонтьева: - / 19 | крестьянка - дочь Щербаковой Ненилы Филипповой [1]
Комментарий наборщика
Жена отданного в рекруты Леонтия Иванова Щербакова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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