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Щербакова Анастасия Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Щербакова Анастасия Васильева
Пол
жен
Номер записи
1813
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
163
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Щербакова Максима Прокофьева [3]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 835
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 163
01 | Щербаков Семен Прокофьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Щербакова Наталья Максимова: 61 / - | крестьянка - жена Щербакова Семена Прокофьева [1]
03 | Щербаков Максим Прокофьев: 46 / - | крестьянин - брат Щербакова Семена Прокофьева [1]
04 | Щербакова Анастасия Васильева: 49 / - | крестьянка - жена Щербакова Максима Прокофьева [3]
05 | Щербаков Иван Семенов: 33 / 46 | крестьянин - сын Щербакова Семена Прокофьева [1]
06 | Щербакова Наталья Матвеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Семенова [5]
07 | Щербаков Михаил Семенов: 31 / 44 | крестьянин - сын Щербакова Семена Прокофьева [1]
08 | Щербакова Агафья Никифорова: 26 / 39 | крестьянка - жена Щербакова Михаила Семенова [7]
09 | Щербаков Андрей Максимов: 27 / 40 | крестьянин - сын Щербакова Максима Прокофьева [3]
10 | Щербакова Авдотья Афанасьева: 27 / - | крестьянка - жена Щербакова Андрея Максимова [9]
11 | Щербакова Наталья Максимова: 16 / - | крестьянка - дочь Щербакова Максима Прокофьева [3]
12 | Щербакова Аксинья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Семенова [5]
13 | Щербаков Петр Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Семенова [5]
14 | Щербаков Иван Михайлов: 7 / 20 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
15 | Щербаков Григорий Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
16 | Щербаков Василий Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
17 | Щербаков Никита Андреев: 7 / 20 | крестьянин - сын Щербакова Андрея Максимова [9]
18 | Щербакова Матрена Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щербакова Андрея Максимова [9]
19 | Щербакова Татьяна Андреева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Щербакова Андрея Максимова [9]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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