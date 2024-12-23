Щербаков Максим Прокофьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Щербаков Максим Прокофьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1812
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 163
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Щербакова Семена Прокофьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1736
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 835
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 163
01 | Щербаков Семен Прокофьев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Щербакова Наталья Максимова: 61 / - | крестьянка - жена Щербакова Семена Прокофьева [1]
03 | Щербаков Максим Прокофьев: 46 / - | крестьянин - брат Щербакова Семена Прокофьева [1]
04 | Щербакова Анастасия Васильева: 49 / - | крестьянка - жена Щербакова Максима Прокофьева [3]
05 | Щербаков Иван Семенов: 33 / 46 | крестьянин - сын Щербакова Семена Прокофьева [1]
06 | Щербакова Наталья Матвеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Семенова [5]
07 | Щербаков Михаил Семенов: 31 / 44 | крестьянин - сын Щербакова Семена Прокофьева [1]
08 | Щербакова Агафья Никифорова: 26 / 39 | крестьянка - жена Щербакова Михаила Семенова [7]
09 | Щербаков Андрей Максимов: 27 / 40 | крестьянин - сын Щербакова Максима Прокофьева [3]
10 | Щербакова Авдотья Афанасьева: 27 / - | крестьянка - жена Щербакова Андрея Максимова [9]
11 | Щербакова Наталья Максимова: 16 / - | крестьянка - дочь Щербакова Максима Прокофьева [3]
12 | Щербакова Аксинья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Семенова [5]
13 | Щербаков Петр Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Семенова [5]
14 | Щербаков Иван Михайлов: 7 / 20 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
15 | Щербаков Григорий Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
16 | Щербаков Василий Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Щербакова Михаила Семенова [7]
17 | Щербаков Никита Андреев: 7 / 20 | крестьянин - сын Щербакова Андрея Максимова [9]
18 | Щербакова Матрена Андреева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щербакова Андрея Максимова [9]
19 | Щербакова Татьяна Андреева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Щербакова Андрея Максимова [9]
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