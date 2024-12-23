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Щербаков Иван Ануфриев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Щербаков Иван Ануфриев
Пол
муж
Номер записи
1804
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
19
Родственная связь
сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 834об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 162
01 | Щербаков Иван Иванов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Щербакова Прасковья Алексеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Иванова [1]
03 | Щербаков Ануфрий Устимов: 36 / - | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
04 | Щербакова Степанида Ермолаева: 34 / 47 | крестьянка - жена Щербакова Ануфрия Устимова [3]
05 | Щербаков Иван Устимов: 26 / 39 | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
06 | Щербакова Анна Петрова: 26 / 39 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Устимова [5]
07 | Щербаков Василий Устимов: 29 / - | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
08 | Щербакова Лукерья Семенова: 21 / - | крестьянка - жена Щербакова Василия Устимова [7]
09 | Щербаков Филипп Иванов: 25 / 38 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
10 | Щербакова Анисья Семенова: 21 / 34 | крестьянка - жена Щербакова Филиппа Иванова [9]
11 | Щербаков Афанасий Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
12 | Щербаков Герасим Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
13 | Щербакова Афимья Иванова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Иванова [1]
14 | Щербакова Екатерина Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Иванова [1]
15 | Щербаков Евдоким Ануфриев: 15 / - | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
16 | Щербаков Андрей Ануфриев: 10 / 23 | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
17 | Щербакова Марфа Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Щербакова Андрея Ануфриева [16]
18 | Щербакова Екатерина Ануфриева: 5 / - | крестьянка - дочь Щербакова Ануфрия Устимова [3]
19 | Щербаков Иван Ануфриев: - / 13 | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
20 | Щербаков Иван Иванов: - / 12 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Устимова [5]
21 | Щербаков Иван Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Устимова [5]
22 | Щербакова Татьяна Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Устимова [5]
23 | Щербаков Егор Филиппов: - / 13 | крестьянин - сын Щербакова Филиппа Иванова [9]
24 | Щербаков Василий Филиппов: - / 9 | крестьянин - сын Щербакова Филиппа Иванова [9]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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