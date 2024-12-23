Щербаков Иван Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Щербаков Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1786
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 162
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Возраст по текущей РС
- 59
- Год рождения вычисленный
- 1736
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 834
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 162
01 | Щербаков Иван Иванов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Щербакова Прасковья Алексеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Иванова [1]
03 | Щербаков Ануфрий Устимов: 36 / - | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
04 | Щербакова Степанида Ермолаева: 34 / 47 | крестьянка - жена Щербакова Ануфрия Устимова [3]
05 | Щербаков Иван Устимов: 26 / 39 | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
06 | Щербакова Анна Петрова: 26 / 39 | крестьянка - жена Щербакова Ивана Устимова [5]
07 | Щербаков Василий Устимов: 29 / - | крестьянин - племянник Щербакова Ивана Иванова [1]
08 | Щербакова Лукерья Семенова: 21 / - | крестьянка - жена Щербакова Василия Устимова [7]
09 | Щербаков Филипп Иванов: 25 / 38 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
10 | Щербакова Анисья Семенова: 21 / 34 | крестьянка - жена Щербакова Филиппа Иванова [9]
11 | Щербаков Афанасий Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
12 | Щербаков Герасим Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Иванова [1]
13 | Щербакова Афимья Иванова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Иванова [1]
14 | Щербакова Екатерина Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Иванова [1]
15 | Щербаков Евдоким Ануфриев: 15 / - | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
16 | Щербаков Андрей Ануфриев: 10 / 23 | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
17 | Щербакова Марфа Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Щербакова Андрея Ануфриева [16]
18 | Щербакова Екатерина Ануфриева: 5 / - | крестьянка - дочь Щербакова Ануфрия Устимова [3]
19 | Щербаков Иван Ануфриев: - / 13 | крестьянин - сын Щербакова Ануфрия Устимова [3]
20 | Щербаков Иван Иванов: - / 12 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Устимова [5]
21 | Щербаков Иван Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Щербакова Ивана Устимова [5]
22 | Щербакова Татьяна Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Щербакова Ивана Устимова [5]
23 | Щербаков Егор Филиппов: - / 13 | крестьянин - сын Щербакова Филиппа Иванова [9]
24 | Щербаков Василий Филиппов: - / 9 | крестьянин - сын Щербакова Филиппа Иванова [9]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в документе: Щербатов (записана с ошибкой).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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