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Сыченова Авдотья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Авдотья Федорова
Пол
жен
Номер записи
1785
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Сыченова Федора Леонтьева [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 834
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 161
01 | Сыченов Федор Леонтьев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Наталья Федорова: 56 / - | крестьянская вдова - мать Сыченова Федора Леонтьева [1]
03 | Сыченова Василиса Осипова: 32 / 45 | крестьянка - жена Сыченова Федора Леонтьева [1]
04 | Сыченова Авдотья Федорова: - / 12 | крестьянка - дочь Сыченова Федора Леонтьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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