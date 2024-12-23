Сыченов Федор Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыченов Федор Леонтьев

Сыченов Федор Леонтьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченов Федор Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
1782
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 161
01 | Сыченов Федор Леонтьев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Наталья Федорова: 56 / - | крестьянская вдова - мать Сыченова Федора Леонтьева [1]
03 | Сыченова Василиса Осипова: 32 / 45 | крестьянка - жена Сыченова Федора Леонтьева [1]
04 | Сыченова Авдотья Федорова: - / 12 | крестьянка - дочь Сыченова Федора Леонтьева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.