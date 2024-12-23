Сыченова Афимья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыченова Афимья Никитина

Сыченова Афимья Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Афимья Никитина
Пол
жен
Номер записи
1776
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Сыченова Никиты Петрова [7]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 833об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 159
01 | Сыченов Иван Федоров: 52 / 65 | крестьянин - глава
02 | Сыченов Сергей Федоров: 49 / 62 | крестьянин - брат Сыченова Ивана Федорова [1]
03 | Сыченова Татьяна Тихонова: 41 / 54 | крестьянская вдова - сноха Сыченова Ивана Федорова [1]
04 | Сыченов Иван Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Сыченова Ивана Федорова [1]
05 | Сыченова Наталья Сергеева: 15 / - | крестьянка - дочь Сыченова Сергея Федорова [2]
06 | Сыченов Никита Петров: 15 / - | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
07 | Сыченов Никита Петров: 9 / 22 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
08 | Сыченова Афимья Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Сыченова Никиты Петрова [7]
09 | Сыченов Петр Петров: - / 13 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.