Сыченов Никита Петров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сыченов Никита Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1775
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 159
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 833об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 159
01 | Сыченов Иван Федоров: 52 / 65 | крестьянин - глава
02 | Сыченов Сергей Федоров: 49 / 62 | крестьянин - брат Сыченова Ивана Федорова [1]
03 | Сыченова Татьяна Тихонова: 41 / 54 | крестьянская вдова - сноха Сыченова Ивана Федорова [1]
04 | Сыченов Иван Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Сыченова Ивана Федорова [1]
05 | Сыченова Наталья Сергеева: 15 / - | крестьянка - дочь Сыченова Сергея Федорова [2]
06 | Сыченов Никита Петров: 15 / - | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
07 | Сыченов Никита Петров: 9 / 22 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
08 | Сыченова Афимья Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Сыченова Никиты Петрова [7]
09 | Сыченов Петр Петров: - / 13 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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