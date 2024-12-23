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Сыченова Татьяна Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Татьяна Тихонова
Пол
жен
Номер записи
1771
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сноха Сыченова Ивана Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 833
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 159
01 | Сыченов Иван Федоров: 52 / 65 | крестьянин - глава
02 | Сыченов Сергей Федоров: 49 / 62 | крестьянин - брат Сыченова Ивана Федорова [1]
03 | Сыченова Татьяна Тихонова: 41 / 54 | крестьянская вдова - сноха Сыченова Ивана Федорова [1]
04 | Сыченов Иван Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Сыченова Ивана Федорова [1]
05 | Сыченова Наталья Сергеева: 15 / - | крестьянка - дочь Сыченова Сергея Федорова [2]
06 | Сыченов Никита Петров: 15 / - | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
07 | Сыченов Никита Петров: 9 / 22 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
08 | Сыченова Афимья Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Сыченова Никиты Петрова [7]
09 | Сыченов Петр Петров: - / 13 | крестьянин - сын Сыченовой Татьяны Тихоновой [3]
Комментарий наборщика
Вдова Сыченова Петра Федорова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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