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Парфенова Авдотья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парфенова Авдотья Васильева
Пол
жен
Номер записи
1767
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Парфенова Захара Иванова [3]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 158
01 | Парфенов Тимофей Андреев: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Елена Федорова: 39 / - | крестьянка - жена Парфенова Тимофея Андреева [1]
03 | Парфенов Захар Иванов: 18 / 31 | крестьянин - племянник Парфенова Тимофея Андреева [1]
04 | Парфенова Авдотья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Захара Иванова [3]
05 | Парфенова Аксинья Тимофеева: 20 / - | крестьянка - дочь Парфенова Тимофея Андреева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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