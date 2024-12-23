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Парфенов Тимофей Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парфенов Тимофей Андреев
Пол
муж
Номер записи
1764
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1791
Год рождения вычисленный
1732
Год смерти
1791
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 158
01 | Парфенов Тимофей Андреев: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Елена Федорова: 39 / - | крестьянка - жена Парфенова Тимофея Андреева [1]
03 | Парфенов Захар Иванов: 18 / 31 | крестьянин - племянник Парфенова Тимофея Андреева [1]
04 | Парфенова Авдотья Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Захара Иванова [3]
05 | Парфенова Аксинья Тимофеева: 20 / - | крестьянка - дочь Парфенова Тимофея Андреева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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