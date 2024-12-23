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Наталья Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Наталья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1763
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь Алексея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Алексей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Василиса Яковлева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Алексея Васильева [1]
03 | Афимья Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Алексея Васильева [1]
04 | Ефим Сергеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Василисы Яковлевой [2]
05 | Федор Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
06 | Василий Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
07 | Авдотья Тимофеева: - / 28 | крестьянка - жена Василия Алексеева [6]
08 | Тимофей Алексеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
09 | Татьяна Макарова: - / 23 | крестьянка - жена Тимофея Алексеева [8]
10 | Наталья Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
11 | Наталья Алексеева: 1 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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