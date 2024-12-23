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Наталья Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Наталья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1762
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Алексея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
2
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Алексей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Василиса Яковлева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Алексея Васильева [1]
03 | Афимья Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Алексея Васильева [1]
04 | Ефим Сергеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Василисы Яковлевой [2]
05 | Федор Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
06 | Василий Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
07 | Авдотья Тимофеева: - / 28 | крестьянка - жена Василия Алексеева [6]
08 | Тимофей Алексеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
09 | Татьяна Макарова: - / 23 | крестьянка - жена Тимофея Алексеева [8]
10 | Наталья Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
11 | Наталья Алексеева: 1 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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