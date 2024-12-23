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Татьяна Макарова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Татьяна Макарова
Пол
жен
Номер записи
1761
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Тимофея Алексеева [8]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Алексей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Василиса Яковлева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Алексея Васильева [1]
03 | Афимья Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Алексея Васильева [1]
04 | Ефим Сергеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Василисы Яковлевой [2]
05 | Федор Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
06 | Василий Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
07 | Авдотья Тимофеева: - / 28 | крестьянка - жена Василия Алексеева [6]
08 | Тимофей Алексеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
09 | Татьяна Макарова: - / 23 | крестьянка - жена Тимофея Алексеева [8]
10 | Наталья Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
11 | Наталья Алексеева: 1 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
Комментарий наборщика
Возможно, дочь Шевякова Макара Михайлова (см. л.785об этого же документа).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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