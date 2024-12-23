Тимофей Алексеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Тимофей Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1760
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 157
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Алексея Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Алексей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Василиса Яковлева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Алексея Васильева [1]
03 | Афимья Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Алексея Васильева [1]
04 | Ефим Сергеев: 24 / 37 | крестьянин - сын Василисы Яковлевой [2]
05 | Федор Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
06 | Василий Алексеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
07 | Авдотья Тимофеева: - / 28 | крестьянка - жена Василия Алексеева [6]
08 | Тимофей Алексеев: 11 / 24 | крестьянин - сын Алексея Васильева [1]
09 | Татьяна Макарова: - / 23 | крестьянка - жена Тимофея Алексеева [8]
10 | Наталья Алексеева: 2 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
11 | Наталья Алексеева: 1 / - | крестьянка - дочь Алексея Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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