Парфенова Ульяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенова Ульяна Григорьева

Парфенова Ульяна Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парфенова Ульяна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1751
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
156
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Парфенова Григория Кириллова [3]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 156
01 | Парфенов Кирилл Михайлов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Агафья Дмитриева: 53 / - | крестьянка - жена Парфенова Кирилла Михайлова [1]
03 | Парфенов Григорий Кириллов: 27 / 40 | крестьянин - сын Парфенова Кирилла Михайлова [1]
04 | Парфенова Анастасия Яковлева: 27 / 40 | крестьянка - жена Парфенова Григория Кириллова [3]
05 | Парфенова Ульяна Григорьева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Парфенова Григория Кириллова [3]
06 | Парфенов Иван Григорьев: - / 12 | крестьянин - сын Парфенова Григория Кириллова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.