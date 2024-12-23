Парфенов Григорий Кириллов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парфенов Григорий Кириллов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1749
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 156
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Парфенова Кирилла Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 832
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 156
01 | Парфенов Кирилл Михайлов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Агафья Дмитриева: 53 / - | крестьянка - жена Парфенова Кирилла Михайлова [1]
03 | Парфенов Григорий Кириллов: 27 / 40 | крестьянин - сын Парфенова Кирилла Михайлова [1]
04 | Парфенова Анастасия Яковлева: 27 / 40 | крестьянка - жена Парфенова Григория Кириллова [3]
05 | Парфенова Ульяна Григорьева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Парфенова Григория Кириллова [3]
06 | Парфенов Иван Григорьев: - / 12 | крестьянин - сын Парфенова Григория Кириллова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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