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Парфенов Алексей Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парфенов Алексей Семенов
Пол
муж
Номер записи
1736
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
155
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Парфенова Семена Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 831
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 155
01 | Парфенов Семен Иванов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Агафья Герасимова: 41 / 54 | крестьянка - жена Парфенова Семена Иванова [1]
03 | Парфенов Алексей Семенов: 24 / 37 | крестьянин - сын Парфенова Семена Иванова [1]
04 | Парфенова Ирина Ермолаева: 22 / 35 | крестьянка - жена Парфенова Алексея Семенова [3]
05 | Парфенов Иван Семенов: 8 / 21 | крестьянин - сын Парфенова Семена Иванова [1]
06 | Парфенова Фекла Ульянова: - / 25 | крестьянка - жена Парфенова Ивана Семенова [5]
07 | Парфенова Степанида Семенова: 17 / - | крестьянка - дочь Парфенова Семена Иванова [1]
08 | Парфенова Татьяна Алексеева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Парфенова Алексея Семенова [3]
09 | Парфенов Алексей Алексеев: - / 7 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
10 | Парфенов Дмитрий Алексеев: - / 4 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
11 | Парфенов Семен Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
12 | Парфенов Василий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Семенова [5]
13 | Парфенова Акулина Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Ивана Семенова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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