Парфенов Алексей Семенов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парфенов Алексей Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1736
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 155
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Парфенова Семена Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 831
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 155
01 | Парфенов Семен Иванов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенова Агафья Герасимова: 41 / 54 | крестьянка - жена Парфенова Семена Иванова [1]
03 | Парфенов Алексей Семенов: 24 / 37 | крестьянин - сын Парфенова Семена Иванова [1]
04 | Парфенова Ирина Ермолаева: 22 / 35 | крестьянка - жена Парфенова Алексея Семенова [3]
05 | Парфенов Иван Семенов: 8 / 21 | крестьянин - сын Парфенова Семена Иванова [1]
06 | Парфенова Фекла Ульянова: - / 25 | крестьянка - жена Парфенова Ивана Семенова [5]
07 | Парфенова Степанида Семенова: 17 / - | крестьянка - дочь Парфенова Семена Иванова [1]
08 | Парфенова Татьяна Алексеева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Парфенова Алексея Семенова [3]
09 | Парфенов Алексей Алексеев: - / 7 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
10 | Парфенов Дмитрий Алексеев: - / 4 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
11 | Парфенов Семен Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Парфенова Алексея Семенова [3]
12 | Парфенов Василий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Семенова [5]
13 | Парфенова Акулина Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Ивана Семенова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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