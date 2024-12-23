Парфенов Алексей Васильев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парфенов Алексей Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1733
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 154
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 831
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 154
01 | Парфенов Алексей Васильев: 36 / 49 | крестьянин - глава
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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