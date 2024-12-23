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Кашникова Дарья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Кашникова Дарья Федорова
Пол
жен
Номер записи
1731
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сноха Кашникова Самойлы Никитина [1]
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 831
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 153
01 | Кашников Самойла Никитин: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Кашников Данила Иванов: 23 / 36 | крестьянин - племянник Кашникова Самойлы Никитина [1]
03 | Кашникова Дарья Федорова: 49 / - | крестьянка - сноха Кашникова Самойлы Никитина [1]
04 | Кашникова Прасковья Федотова: - / 28 | крестьянка - жена Кашникова Данилы Иванова [2]
Комментарий наборщика
Жена отданного в рекруты Кашникова Ивана Никитина.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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