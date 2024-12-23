Курнашев Алексей Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Курнашев Алексей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1725
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 152
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Курнашева Ивана Степанова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 830об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 152
01 | Курнашев Степан Степанов: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Курнашева Ульяна Дмитриева: 39 / - | крестьянка - жена Курнашева Степана Степанова [1]
03 | Курнашев Иван Степанов: 39 / 52 | крестьянин - брат Курнашева Степана Степанова [1]
04 | Курнашева Агафья Савельева: 29 / 42 | крестьянка - жена Курнашева Ивана Степанова [3]
05 | Курнашев Герасим Никитин: 18 / 31 | крестьянин - двоюродный брат Курнашева Степана Степанова [1]
06 | Курнашев Михаил Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Курнашева Степана Степанова [1]
07 | Курнашев Кузьма Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Курнашева Степана Степанова [1]
08 | Курнашева Пелагея Степанова: 14 / 27 | крестьянка - дочь Курнашева Степана Степанова [1]
09 | Курнашева Авдотья Степанова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Курнашева Степана Степанова [1]
10 | Курнашев Алексей Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Курнашева Ивана Степанова [3]
11 | Курнашев Сергей Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Курнашева Ивана Степанова [3]
12 | Курнашева Татьяна Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Курнашева Ивана Степанова [3]
13 | Курнашева Мария Иванова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Курнашева Ивана Степанова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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