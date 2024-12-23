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Курнашев Герасим Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Курнашев Герасим Никитин
Пол
муж
Номер записи
1720
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
двоюродный брат Курнашева Степана Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 830об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 152
01 | Курнашев Степан Степанов: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Курнашева Ульяна Дмитриева: 39 / - | крестьянка - жена Курнашева Степана Степанова [1]
03 | Курнашев Иван Степанов: 39 / 52 | крестьянин - брат Курнашева Степана Степанова [1]
04 | Курнашева Агафья Савельева: 29 / 42 | крестьянка - жена Курнашева Ивана Степанова [3]
05 | Курнашев Герасим Никитин: 18 / 31 | крестьянин - двоюродный брат Курнашева Степана Степанова [1]
06 | Курнашев Михаил Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Курнашева Степана Степанова [1]
07 | Курнашев Кузьма Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Курнашева Степана Степанова [1]
08 | Курнашева Пелагея Степанова: 14 / 27 | крестьянка - дочь Курнашева Степана Степанова [1]
09 | Курнашева Авдотья Степанова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Курнашева Степана Степанова [1]
10 | Курнашев Алексей Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Курнашева Ивана Степанова [3]
11 | Курнашев Сергей Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Курнашева Ивана Степанова [3]
12 | Курнашева Татьяна Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Курнашева Ивана Степанова [3]
13 | Курнашева Мария Иванова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Курнашева Ивана Степанова [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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