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Парашенков Николай Платонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парашенков Николай Платонов
Пол
муж
Номер записи
1696
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
151
Номер в семье/дворе
26
Родственная связь
сын Парашенкова Платона Афанасьева [8]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 829об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 151
01 | Парашенков Афанасий Павлов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенков Веденист Павлов: 53 / 66 | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
03 | Парашенкова Дарья Игнатьева: 55 / - | крестьянка - жена Парашенкова Ведениста Павлова [2]
04 | Парашенков Василий Павлов: 49 / - | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
05 | Парашенкова Мария Сергеева: 47 / - | крестьянка - жена Парашенкова Василия Павлова [4]
06 | Парашенков Григорий Павлов: 47 / 60 | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
07 | Парашенкова Авдотья Васильева: 38 / 51 | крестьянка - жена Парашенкова Григория Павлова [6]
08 | Парашенков Платон Афанасьев: 38 / 51 | крестьянин - сын Парашенкова Афанасия Павлова [1]
09 | Парашенкова Мария Яковлева: 36 / 49 | крестьянка - жена Парашенкова Платона Афанасьева [8]
10 | Парашенков Ульян Афанасьев: 36 / 49 | крестьянин - сын Парашенкова Афанасия Павлова [1]
11 | Парашенкова Анастасия Михайлова: 39 / 52 | крестьянка - жена Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
12 | Парашенков Егор Антонов: 29 / - | крестьянин - племянник Парашенкова Афанасия Павлова [1]
13 | Парашенкова Екатерина Николаева: 39 / - | крестьянка - жена Парашенкова Егора Антонова [12]
14 | Парашенков Евдоким Антонов: 24 / - | крестьянин - племянник Парашенкова Афанасия Павлова [1]
15 | Парашенкова Елизавета Тимофеева: 27 / - | крестьянка - жена Парашенкова Евдокима Антонова [14]
16 | Парашенкова Екатерина Антонова: 37 / - | крестьянка - племянница Парашенкова Афанасия Павлова [1]
17 | Парашенкова Акулина Антонова: 20 / - | крестьянка - племянница Парашенкова Афанасия Павлова [1]
18 | Парашенков Иван Веденистов: 23 / 36 | крестьянин - сын Парашенкова Ведениста Павлова [2]
19 | Парашенкова Наталья Миронова: 20 / 33 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Веденистова [18]
20 | Парашенков Лев Веденистов: 20 / 33 | крестьянин - сын Парашенкова Ведениста Павлова [2]
21 | Парашенкова Прасковья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Парашенкова Льва Веденистова [20]
22 | Парашенков Агафон Васильев: 17 / - | крестьянин - сын Парашенкова Василия Павлова [4]
23 | Парашенкова Дарья Егорова: 16 / - | крестьянка - жена Парашенкова Агафона Васильева [22]
24 | Парашенков Михаил Васильев: 5 / - | крестьянин - сын Парашенкова Василия Павлова [4]
25 | Парашенкова Василиса Васильева: 14 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Василия Павлова [4]
26 | Парашенков Николай Платонов: 13 / 26 | крестьянин - сын Парашенкова Платона Афанасьева [8]
27 | Парашенкова Анна Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Парашенкова Николая Платонова [26]
28 | Парашенков Александр Платонов: 4 / 17 | крестьянин - сын Парашенкова Платона Афанасьева [8]
29 | Парашенкова Наталья Платонова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Парашенкова Платона Афанасьева [8]
30 | Парашенков Василий Ульянов: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
31 | Парашенкова Анна Тихонова: - / 23 | крестьянка - жена Парашенкова Василия Ульянова [30]
32 | Парашенкова Фекла Ульянова: 10 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
33 | Парашенкова Мария Ульянова: 8 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
34 | Парашенков Герасим Григорьев: 25 / 38 | крестьянин - сын Парашенкова Григория Павлова [6]
35 | Парашенкова Марфа Егорова: 29 / - | крестьянка - жена Парашенкова Герасима Григорьева [34]
36 | Парашенков Герасим Григорьев: 17 / 30 | крестьянин - сын Парашенкова Григория Павлова [6]
37 | Парашенкова Прасковья Антонова: - / 33 | крестьянка - жена Парашенкова Герасима Григорьева [36]
38 | Парашенков Тимофей Герасимов: 2 / 15 | крестьянин - сын Парашенкова Герасима Григорьева [31]
39 | Парашенков Степан Егоров: 5 / - | крестьянин - сын Парашенкова Егора Антонова [12]
40 | Парашенков Василий Егоров: 2 / - | крестьянин - сын Парашенкова Егора Антонова [12]
41 | Парашенкова Анна Егорова: 12 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
42 | Парашенкова Наталья Егорова: 8 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
43 | Парашенкова Акулина Егорова: 2 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
44 | Парашенков Иван Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Парашенкова Василия Ульянова [30]
45 | Парашенкова Прасковья Евдокимова: 5 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Евдокима Антонова [14]
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