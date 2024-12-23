Парашенкова Дарья Егорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парашенкова Дарья Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1693
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 151
- Номер в семье/дворе
- 23
- Родственная связь
- жена Парашенкова Агафона Васильева [22]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- солдатка
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 829
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 151
01 | Парашенков Афанасий Павлов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенков Веденист Павлов: 53 / 66 | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
03 | Парашенкова Дарья Игнатьева: 55 / - | крестьянка - жена Парашенкова Ведениста Павлова [2]
04 | Парашенков Василий Павлов: 49 / - | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
05 | Парашенкова Мария Сергеева: 47 / - | крестьянка - жена Парашенкова Василия Павлова [4]
06 | Парашенков Григорий Павлов: 47 / 60 | крестьянин - брат Парашенкова Афанасия Павлова [1]
07 | Парашенкова Авдотья Васильева: 38 / 51 | крестьянка - жена Парашенкова Григория Павлова [6]
08 | Парашенков Платон Афанасьев: 38 / 51 | крестьянин - сын Парашенкова Афанасия Павлова [1]
09 | Парашенкова Мария Яковлева: 36 / 49 | крестьянка - жена Парашенкова Платона Афанасьева [8]
10 | Парашенков Ульян Афанасьев: 36 / 49 | крестьянин - сын Парашенкова Афанасия Павлова [1]
11 | Парашенкова Анастасия Михайлова: 39 / 52 | крестьянка - жена Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
12 | Парашенков Егор Антонов: 29 / - | крестьянин - племянник Парашенкова Афанасия Павлова [1]
13 | Парашенкова Екатерина Николаева: 39 / - | крестьянка - жена Парашенкова Егора Антонова [12]
14 | Парашенков Евдоким Антонов: 24 / - | крестьянин - племянник Парашенкова Афанасия Павлова [1]
15 | Парашенкова Елизавета Тимофеева: 27 / - | крестьянка - жена Парашенкова Евдокима Антонова [14]
16 | Парашенкова Екатерина Антонова: 37 / - | крестьянка - племянница Парашенкова Афанасия Павлова [1]
17 | Парашенкова Акулина Антонова: 20 / - | крестьянка - племянница Парашенкова Афанасия Павлова [1]
18 | Парашенков Иван Веденистов: 23 / 36 | крестьянин - сын Парашенкова Ведениста Павлова [2]
19 | Парашенкова Наталья Миронова: 20 / 33 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Веденистова [18]
20 | Парашенков Лев Веденистов: 20 / 33 | крестьянин - сын Парашенкова Ведениста Павлова [2]
21 | Парашенкова Прасковья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Парашенкова Льва Веденистова [20]
22 | Парашенков Агафон Васильев: 17 / - | крестьянин - сын Парашенкова Василия Павлова [4]
23 | Парашенкова Дарья Егорова: 16 / - | крестьянка - жена Парашенкова Агафона Васильева [22]
24 | Парашенков Михаил Васильев: 5 / - | крестьянин - сын Парашенкова Василия Павлова [4]
25 | Парашенкова Василиса Васильева: 14 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Василия Павлова [4]
26 | Парашенков Николай Платонов: 13 / 26 | крестьянин - сын Парашенкова Платона Афанасьева [8]
27 | Парашенкова Анна Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Парашенкова Николая Платонова [26]
28 | Парашенков Александр Платонов: 4 / 17 | крестьянин - сын Парашенкова Платона Афанасьева [8]
29 | Парашенкова Наталья Платонова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Парашенкова Платона Афанасьева [8]
30 | Парашенков Василий Ульянов: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
31 | Парашенкова Анна Тихонова: - / 23 | крестьянка - жена Парашенкова Василия Ульянова [30]
32 | Парашенкова Фекла Ульянова: 10 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
33 | Парашенкова Мария Ульянова: 8 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ульяна Афанасьева [10]
34 | Парашенков Герасим Григорьев: 25 / 38 | крестьянин - сын Парашенкова Григория Павлова [6]
35 | Парашенкова Марфа Егорова: 29 / - | крестьянка - жена Парашенкова Герасима Григорьева [34]
36 | Парашенков Герасим Григорьев: 17 / 30 | крестьянин - сын Парашенкова Григория Павлова [6]
37 | Парашенкова Прасковья Антонова: - / 33 | крестьянка - жена Парашенкова Герасима Григорьева [36]
38 | Парашенков Тимофей Герасимов: 2 / 15 | крестьянин - сын Парашенкова Герасима Григорьева [31]
39 | Парашенков Степан Егоров: 5 / - | крестьянин - сын Парашенкова Егора Антонова [12]
40 | Парашенков Василий Егоров: 2 / - | крестьянин - сын Парашенкова Егора Антонова [12]
41 | Парашенкова Анна Егорова: 12 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
42 | Парашенкова Наталья Егорова: 8 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
43 | Парашенкова Акулина Егорова: 2 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Антонова [12]
44 | Парашенков Иван Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Парашенкова Василия Ульянова [30]
45 | Парашенкова Прасковья Евдокимова: 5 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Евдокима Антонова [14]
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