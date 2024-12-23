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Парашенкова Домна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парашенкова Домна Федорова
Пол
жен
Номер записи
1669
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сестра Парашенкова Михея Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 828
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 150
01 | Парашенков Михей Федоров: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенков Иван Михеев: 0 / - | крестьянин - незаконнорожденный сын Парашенкова Михея Федорова [1]
03 | Парашенкова Домна Федорова: 28 / 41 | крестьянка - сестра Парашенкова Михея Федорова [1]
04 | Парашенкова Феодосия Федорова: 20 / 33 | крестьянка - сестра Парашенкова Михея Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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