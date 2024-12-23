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Парашенков Иван Михеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парашенков Иван Михеев
Пол
муж
Номер записи
1668
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
незаконнорожденный сын Парашенкова Михея Федорова [1]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 828
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 150
01 | Парашенков Михей Федоров: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенков Иван Михеев: 0 / - | крестьянин - незаконнорожденный сын Парашенкова Михея Федорова [1]
03 | Парашенкова Домна Федорова: 28 / 41 | крестьянка - сестра Парашенкова Михея Федорова [1]
04 | Парашенкова Феодосия Федорова: 20 / 33 | крестьянка - сестра Парашенкова Михея Федорова [1]
Комментарий наборщика
В РС 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1533) записан как незаконнорожденный сын Парашенковой Домны Федоровой (сестры Парашенкова Михея Федорова).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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