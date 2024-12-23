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Парашенкова Прасковья Абрамова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парашенкова Прасковья Абрамова
Пол
жен
Номер записи
1652
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по прошлой РС
38
Год рождения вычисленный
1744
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 827
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 149
01 | Парашенков Кирилл Никитин: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенкова Марфа Максимова: 59 / - | крестьянка - жена Парашенкова Кирилла Никитина [1]
03 | Парашенков Абрам Никитин: 57 / - | крестьянин - брат Парашенкова Кирилла Никитина [1]
04 | Парашенков Егор Лаврентьев: 38 / 51 | крестьянин - племянник Парашенкова Кирилла Никитина [1]
05 | Парашенкова Агафья Васильева: 39 / - | крестьянка - жена Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
06 | Парашенков Михаил Лаврентьев: 33 / 46 | крестьянин - племянник Парашенкова Кирилла Никитина [1]
07 | Парашенкова Анна Максимова: 33 / - | крестьянка - жена Парашенкова Михаила Лаврентьева [6]
08 | Парашенков Антон Кириллов: 34 / 47 | крестьянин - сын Парашенкова Кирилла Никитина [1]
09 | Парашенкова Софья Андреева: 32 / - | крестьянка - жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
10 | Парашенкова Прасковья Абрамова: 38 / - | крестьянка - жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
11 | Парашенков Илья Абрамов: 28 / 41 | крестьянин - сын Парашенкова Абрама Никитина [3]
12 | Парашенкова Прасковья Никитина: 28 / 41 | крестьянка - жена Парашенкова Ильи Абрамова [11]
13 | Парашенкова Мария Абрамова: 12 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Абрама Никитина [3]
14 | Парашенков Иван Антонов: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Антона Кириллова [8]
15 | Парашенкова Екатерина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Антонова [14]
16 | Парашенкова Аксинья Антонова: 15 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Антона Кириллова [8]
17 | Парашенков Антон Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Парашенкова Ивана Антонова [16]
18 | Парашенкова Анна Ильина: 3 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ильи Абрамова [11]
19 | Парашенкова Аксинья Ильина: 1 / 14 | крестьянка - дочь Парашенкова Ильи Абрамова [11]
20 | Парашенков Иван Ильин: - / 2 | крестьянин - сын Парашенкова Ильи Абрамова [11]
21 | Парашенков Иван Егоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
22 | Парашенкова Дарья Семенова: - / 28 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Егорова [21]
23 | Парашенков Василий Егоров: 5 / 18 | крестьянин - сын Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
24 | Парашенкова Мария Егорова: 17 / 30 | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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