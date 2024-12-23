Парашенкова Прасковья Абрамова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парашенкова Прасковья Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1652
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 149
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1744
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 827
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 149
01 | Парашенков Кирилл Никитин: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Парашенкова Марфа Максимова: 59 / - | крестьянка - жена Парашенкова Кирилла Никитина [1]
03 | Парашенков Абрам Никитин: 57 / - | крестьянин - брат Парашенкова Кирилла Никитина [1]
04 | Парашенков Егор Лаврентьев: 38 / 51 | крестьянин - племянник Парашенкова Кирилла Никитина [1]
05 | Парашенкова Агафья Васильева: 39 / - | крестьянка - жена Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
06 | Парашенков Михаил Лаврентьев: 33 / 46 | крестьянин - племянник Парашенкова Кирилла Никитина [1]
07 | Парашенкова Анна Максимова: 33 / - | крестьянка - жена Парашенкова Михаила Лаврентьева [6]
08 | Парашенков Антон Кириллов: 34 / 47 | крестьянин - сын Парашенкова Кирилла Никитина [1]
09 | Парашенкова Софья Андреева: 32 / - | крестьянка - жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
10 | Парашенкова Прасковья Абрамова: 38 / - | крестьянка - жена Парашенкова Антона Кириллова [8]
11 | Парашенков Илья Абрамов: 28 / 41 | крестьянин - сын Парашенкова Абрама Никитина [3]
12 | Парашенкова Прасковья Никитина: 28 / 41 | крестьянка - жена Парашенкова Ильи Абрамова [11]
13 | Парашенкова Мария Абрамова: 12 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Абрама Никитина [3]
14 | Парашенков Иван Антонов: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Антона Кириллова [8]
15 | Парашенкова Екатерина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Антонова [14]
16 | Парашенкова Аксинья Антонова: 15 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Антона Кириллова [8]
17 | Парашенков Антон Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Парашенкова Ивана Антонова [16]
18 | Парашенкова Анна Ильина: 3 / - | крестьянка - дочь Парашенкова Ильи Абрамова [11]
19 | Парашенкова Аксинья Ильина: 1 / 14 | крестьянка - дочь Парашенкова Ильи Абрамова [11]
20 | Парашенков Иван Ильин: - / 2 | крестьянин - сын Парашенкова Ильи Абрамова [11]
21 | Парашенков Иван Егоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
22 | Парашенкова Дарья Семенова: - / 28 | крестьянка - жена Парашенкова Ивана Егорова [21]
23 | Парашенков Василий Егоров: 5 / 18 | крестьянин - сын Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
24 | Парашенкова Мария Егорова: 17 / 30 | крестьянка - дочь Парашенкова Егора Лаврентьева [4]
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