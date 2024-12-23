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Сескунова Екатерина Прокофьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сескунова Екатерина Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
1639
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
148
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
Возраст по прошлой РС
10
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 827
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 148
01 | Сескунов Максим Гаврилов: 42 / 55 | крестьянин - глава
02 | Сескунова Ирина Макарова: 49 / 62 | крестьянка - жена Сескунова Максима Гаврилова [1]
03 | Сескунов Прокофий Гаврилов: 28 / 41 | крестьянин - брат Сескунова Максима Гаврилова [1]
04 | Сескунова Пелагея Петрова: 33 / 46 | крестьянка - жена Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
05 | Сескунов Михаил Прокофьев: 6 / - | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
06 | Сескунова Екатерина Прокофьева: 10 / - | крестьянка - дочь Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
07 | Сескунова Анна Прокофьева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
08 | Сескунов Еким Прокофьев: - / 10 | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
09 | Сескунов Федор Прокофьев: - / 5 | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Парфенова Василия Иванова (см. л.796об того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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