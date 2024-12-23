Сескунов Прокофий Гаврилов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сескунов Прокофий Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1636
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 148
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Сескунова Максима Гаврилова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 826об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 148
01 | Сескунов Максим Гаврилов: 42 / 55 | крестьянин - глава
02 | Сескунова Ирина Макарова: 49 / 62 | крестьянка - жена Сескунова Максима Гаврилова [1]
03 | Сескунов Прокофий Гаврилов: 28 / 41 | крестьянин - брат Сескунова Максима Гаврилова [1]
04 | Сескунова Пелагея Петрова: 33 / 46 | крестьянка - жена Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
05 | Сескунов Михаил Прокофьев: 6 / - | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
06 | Сескунова Екатерина Прокофьева: 10 / - | крестьянка - дочь Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
07 | Сескунова Анна Прокофьева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
08 | Сескунов Еким Прокофьев: - / 10 | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
09 | Сескунов Федор Прокофьев: - / 5 | крестьянин - сын Сескунова Прокофия Гаврилова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.