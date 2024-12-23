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Сескунова Анисья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сескунова Анисья Васильева
Пол
жен
Номер записи
1631
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сестра Сескунова Ивана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
33
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1749
Год смерти
1795
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 826об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 147
01 | Сескунов Иван Васильев: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Сескунова Афимья Спиридонова: 25 / - | крестьянка - жена Сескунова Ивана Васильева [1]
03 | Сескунова Анисья Васильева: 33 / - | крестьянка - сестра Сескунова Ивана Васильева [1]
04 | Сескунов Сергей Иванов: 3 / 16 | крестьянин - сын Сескунова Ивана Васильева [1]
05 | Сескунов Егор Иванов: 1 / 14 | крестьянин - сын Сескунова Ивана Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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