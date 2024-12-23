Сескунова Анисья Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сескунова Анисья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1631
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 147
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сестра Сескунова Ивана Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 33
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1795
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Год смерти
- 1795
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 826об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 147
01 | Сескунов Иван Васильев: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Сескунова Афимья Спиридонова: 25 / - | крестьянка - жена Сескунова Ивана Васильева [1]
03 | Сескунова Анисья Васильева: 33 / - | крестьянка - сестра Сескунова Ивана Васильева [1]
04 | Сескунов Сергей Иванов: 3 / 16 | крестьянин - сын Сескунова Ивана Васильева [1]
05 | Сескунов Егор Иванов: 1 / 14 | крестьянин - сын Сескунова Ивана Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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