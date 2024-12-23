Сескунова Василиса Парфенова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сескунова Василиса Парфенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1622
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 146
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 826
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 146
01 | Сескунов Федор Андреев: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Сескунова Василиса Кононова: 33 / - | крестьянка - жена Сескунова Федора Андреева [1]
03 | Сескунов Парфен Андреев: 38 / - | крестьянин - брат Сескунова Федора Андреева [1]
04 | Сескунова Марфа Иванова: 41 / - | крестьянка - жена Сескунова Парфена Андреева [3]
05 | Сескунов Михаил Федоров: 21 / - | крестьянин - сын Сескунова Федора Андреева [1]
06 | Сескунова Татьяна Михайлова: 22 / - | крестьянка - жена Сескунова Михаила Федорова [5]
07 | Сескунов Андрей Федоров: 19 / - | крестьянин - сын Сескунова Федора Андреева [1]
08 | Сескунова Мария Иванова: 18 / - | крестьянка - жена Сескунова Андрея Федорова [7]
09 | Сескунова Афимья Антонова: - / 28 | крестьянка - жена Сескунова Андрея Федорова [7]
10 | Сескунов Елизар Федоров: 6 / - | крестьянин - сын Сескунова Федора Андреева [1]
11 | Сескунова Татьяна Алексеева: - / 18 | крестьянка - жена Сескунова Елизара Федорова [10]
12 | Сескунова Хрестинья Федорова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сескунова Федора Андреева [1]
13 | Сескунов Филипп Парфенов: 10 / - | крестьянин - сын Сескунова Парфена Андреева [3]
14 | Сескунова Матрена Александрова: - / 25 | крестьянка - жена Сескунова Филиппа Парфенова [13]
15 | Сескунова Авдотья Парфенова: 17 / - | крестьянка - дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
16 | Сескунова Авдотья Парфенова: 16 / - | крестьянка - дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
17 | Сескунова Василиса Парфенова: 14 / - | крестьянка - дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
18 | Сескунова Агафья Парфенова: 12 / - | крестьянка - дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
19 | Сескунова Агафья Парфенова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сескунова Парфена Андреева [3]
20 | Сескунов Сергей Михайлов: 2 / - | крестьянин - сын Сескунова Михаила Федорова [5]
21 | Сескунов Герасим Михайлов: 1 / - | крестьянин - сын Сескунова Михаила Федорова [5]
22 | Сескунов Роман Андреев: - / 2 | крестьянин - сын Сескунова Андрея Федорова [7]
23 | Сескунова Анна Андреева: - / 0 | крестьянка - дочь Сескунова Андрея Федорова [7]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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