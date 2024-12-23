Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Васильева

Наталья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Наталья Васильева
Пол
жен
Номер записи
1603
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Василия Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 825
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Василий Дмитриев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Степан Васильев: - / - | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
03 | Прасковья Григорьева: 23 / 36 | крестьянка - жена Степана Васильева [2]
04 | Алексей Васильев: 5 / 18 | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
05 | Аграфена Васильева: 19 / - | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
06 | Наталья Васильева: 12 / 25 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
07 | Ульяна Васильева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
08 | Арина Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Васильева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.