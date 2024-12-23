Аграфена Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Аграфена Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1602
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 145
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Василия Дмитриева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 825
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Василий Дмитриев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Степан Васильев: - / - | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
03 | Прасковья Григорьева: 23 / 36 | крестьянка - жена Степана Васильева [2]
04 | Алексей Васильев: 5 / 18 | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
05 | Аграфена Васильева: 19 / - | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
06 | Наталья Васильева: 12 / 25 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
07 | Ульяна Васильева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
08 | Арина Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Васильева [2]
- Комментарий наборщика
- Выдана в замужество за Рахманова Ивана Алексеева (см. л.877об того же дела).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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