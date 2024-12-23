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Алексей Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Алексей Васильев
Пол
муж
Номер записи
1601
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Василия Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 825
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Василий Дмитриев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Степан Васильев: - / - | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
03 | Прасковья Григорьева: 23 / 36 | крестьянка - жена Степана Васильева [2]
04 | Алексей Васильев: 5 / 18 | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
05 | Аграфена Васильева: 19 / - | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
06 | Наталья Васильева: 12 / 25 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
07 | Ульяна Васильева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
08 | Арина Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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