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Степан Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Степан Васильев
Пол
муж
Номер записи
1599
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Василия Дмитриева [1]
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 825
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Василий Дмитриев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Степан Васильев: - / - | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
03 | Прасковья Григорьева: 23 / 36 | крестьянка - жена Степана Васильева [2]
04 | Алексей Васильев: 5 / 18 | крестьянин - сын Василия Дмитриева [1]
05 | Аграфена Васильева: 19 / - | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
06 | Наталья Васильева: 12 / 25 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
07 | Ульяна Васильева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Василия Дмитриева [1]
08 | Арина Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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