Ковалев Макар Трофимов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ковалев Макар Трофимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1597
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 144
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Ковалева Кузьмы Трофимова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 33
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Год смерти
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 824об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 144
01 | Ковалев Яков Прокофьев: 29 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалев Кузьма Трофимов: 36 / - | крестьянин - двоюродный брат Ковалева Якова Прокофьева [1]
03 | Ковалев Макар Трофимов: 33 / - | крестьянин - брат Ковалева Кузьмы Трофимова [2]
- Комментарий наборщика
- В документе фамилия записана ошибочно: Костылев. В РС 1762 г. (РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.467об) и 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1529) фамилия Ковалев.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.