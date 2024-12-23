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Ковалев Кузьма Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ковалев Кузьма Трофимов
Пол
муж
Номер записи
1596
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
144
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
двоюродный брат Ковалева Якова Прокофьева [1]
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1746
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 824об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 144
01 | Ковалев Яков Прокофьев: 29 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалев Кузьма Трофимов: 36 / - | крестьянин - двоюродный брат Ковалева Якова Прокофьева [1]
03 | Ковалев Макар Трофимов: 33 / - | крестьянин - брат Ковалева Кузьмы Трофимова [2]
Комментарий наборщика
В документе фамилия записана ошибочно: Костылев. В РС 1762 г. (РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.467об) и 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1529) фамилия Ковалев.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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