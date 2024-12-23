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Ковалев Никифор Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ковалев Никифор Ильин
Пол
муж
Номер записи
1593
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
143
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1733
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 824об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 143
01 | Ковалев Никифор Ильин: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалева Аграфена Петрова: 55 / - | крестьянка - жена Ковалева Никифора Ильина [1]
Комментарий наборщика
В РС 1782 г. фамилия Безносов (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1529).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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