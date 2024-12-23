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Кучина Василиса Логинова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Кучина Василиса Логинова
Пол
жен
Номер записи
1592
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Кучина Петра Архипова [1]
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 824об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 142
01 | Кучин Петр Архипов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Кучина Василиса Логинова: 51 / 64 | крестьянка - жена Кучина Петра Архипова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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