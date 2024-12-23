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Кучин Петр Архипов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Кучин Петр Архипов
Пол
муж
Номер записи
1591
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
58
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1724
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 824об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 142
01 | Кучин Петр Архипов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Кучина Василиса Логинова: 51 / 64 | крестьянка - жена Кучина Петра Архипова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1762 г. фамилия Кучин (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.467), в 1782 г. - Кочин (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1528об).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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