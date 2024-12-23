Маслов Василий Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Маслов Василий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1576
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 141
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- племянник Маслова Ивана Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 823об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 141
01 | Маслов Иван Васильев: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Маслова Татьяна Васильева: 41 / 54 | крестьянская вдова - сноха Маслова Ивана Васильева [1]
03 | Маслова Авдотья Сергеева: 46 / 59 | крестьянка - жена Маслова Ивана Васильева [1]
04 | Маслов Иван Матвеев: 27 / 40 | крестьянин - племянник Маслова Ивана Васильева [1]
05 | Маслова Екатерина Тимофеева: 21 / 34 | крестьянка - жена Маслова Ивана Матвеева [4]
06 | Маслов Василий Матвеев: 19 / 32 | крестьянин - племянник Маслова Ивана Васильева [1]
07 | Маслова Авдотья Калентьева: - / 31 | крестьянка - жена Маслова Василия Матвеева [6]
08 | Маслова Марина Матвеева: 17 / - | крестьянка - племянница Маслова Ивана Васильева [1]
09 | Маслова Анастасия Иванова: 9 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Матвеева [4]
10 | Маслова Ирина Иванова: 3 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Матвеева [4]
11 | Маслов Петр Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Маслова Ивана Матвеева [4]
12 | Маслов Степан Иванов: 26 / 39 | крестьянин - сын Маслова Ивана Васильева [1]
13 | Маслова Аграфена Егорова: 26 / 39 | крестьянка - жена Маслова Степана Иванова [12]
14 | Маслова Анна Иванова: 15 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Васильева [1]
15 | Маслова Афимья Иванова: 7 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Васильева [1]
16 | Маслова Авдотья Иванова: 6 / - | крестьянка - дочь Маслова Ивана Васильева [1]
17 | Маслов Иван Степанов: 4 / 17 | крестьянин - сын Маслова Степана Иванова [12]
18 | Маслов Яков Степанов: - / 10 | крестьянин - сын Маслова Степана Иванова [12]
19 | Маслов Петр Степанов: - / 1 | крестьянин - сын Маслова Степана Иванова [12]
20 | Маслова Татьяна Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Маслова Степана Иванова [12]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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