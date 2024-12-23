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Сыченова Варвара Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Варвара Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1568
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Сыченова Алексея Никитина [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 823
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 140
01 | Сыченов Алексей Никитин: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Афимья Тимофеева: 43 / 56 | крестьянка - жена Сыченова Алексея Никитина [1]
03 | Сыченов Афанасий Алексеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
04 | Сыченова Пелагея Лаврентьева: 28 / 41 | крестьянка - жена Сыченова Афанасия Алексеева [3]
05 | Сыченов Дмитрий Алексеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
06 | Сыченова Аксинья Максимова: - / 26 | крестьянка - жена Сыченова Дмитрия Алексеева [5]
07 | Сыченов Афанасий Алексеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
08 | Сыченова Прасковья Семенова: - / 19 | крестьянка - жена Сыченова Афанасия Алексеева [7]
09 | Сыченова Татьяна Алексеева: 16 / - | крестьянка - дочь Сыченова Алексея Никитина [1]
10 | Сыченова Варвара Алексеева: 13 / 26 | крестьянка - дочь Сыченова Алексея Никитина [1]
11 | Сыченова Афимья Афанасьева: 2 / - | крестьянка - дочь Сыченова Афанасия Алексеева [7]
12 | Сыченова Аграфена Афанасьева: 1 / - | крестьянка - дочь Сыченова Афанасия Алексеева [7]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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