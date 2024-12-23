Сыченов Афанасий Алексеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сыченов Афанасий Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1565
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 140
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Сыченова Алексея Никитина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 823
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 140
01 | Сыченов Алексей Никитин: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Афимья Тимофеева: 43 / 56 | крестьянка - жена Сыченова Алексея Никитина [1]
03 | Сыченов Афанасий Алексеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
04 | Сыченова Пелагея Лаврентьева: 28 / 41 | крестьянка - жена Сыченова Афанасия Алексеева [3]
05 | Сыченов Дмитрий Алексеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
06 | Сыченова Аксинья Максимова: - / 26 | крестьянка - жена Сыченова Дмитрия Алексеева [5]
07 | Сыченов Афанасий Алексеев: 4 / 17 | крестьянин - сын Сыченова Алексея Никитина [1]
08 | Сыченова Прасковья Семенова: - / 19 | крестьянка - жена Сыченова Афанасия Алексеева [7]
09 | Сыченова Татьяна Алексеева: 16 / - | крестьянка - дочь Сыченова Алексея Никитина [1]
10 | Сыченова Варвара Алексеева: 13 / 26 | крестьянка - дочь Сыченова Алексея Никитина [1]
11 | Сыченова Афимья Афанасьева: 2 / - | крестьянка - дочь Сыченова Афанасия Алексеева [7]
12 | Сыченова Аграфена Афанасьева: 1 / - | крестьянка - дочь Сыченова Афанасия Алексеева [7]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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