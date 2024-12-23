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Сыченов Алексей Емельянов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченов Алексей Емельянов
Пол
муж
Номер записи
1547
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Сыченова Захара Емельянова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 822
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 139
01 | Сыченов Захар Емельянов: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Татьяна Иванова: 55 / - | крестьянка - мать Сыченова Захара Емельянова [1]
03 | Сыченова Агафья Алексеева: 58 / - | крестьянка - тетя Сыченова Захара Емельянова [1]
04 | Сыченова Василиса Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Сыченова Захара Емельянова [1]
05 | Сыченов Алексей Емельянов: 22 / 35 | крестьянин - брат Сыченова Захара Емельянова [1]
06 | Сыченова Прасковья Лаврентьева: 18 / 31 | крестьянка - жена Сыченова Алексея Емельянова [5]
07 | Сыченов Клементий Никитин: 31 / 44 | крестьянин - двоюродный брат Сыченова Захара Емельянова [1]
08 | Сыченова Марина Лаврентьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Сыченова Клементия Никитина [7]
09 | Сескунов Ерофей Тихонов: 22 / 35 | крестьянин - двоюродный брат Сыченова Захара Емельянова [1]
10 | Сескунова Акулина Гаврилова: 26 / 39 | крестьянка - жена Сескунова Ерофея Тихонова [9]
11 | Сескунова Марфа Ерофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Сескунова Ерофея Тихонова [9]
12 | Сыченов Василий Клементьев: 18 / 31 | крестьянин - сын Сыченова Клементия Никитина [7]
13 | Сыченова Феодосия Васильева: 19 / 32 | крестьянка - жена Сыченова Василия Клементьева [12]
14 | Сыченов Егор Захаров: 10 / 23 | крестьянин - сын Сыченова Захара Емельянова [1]
15 | Сыченов Андрей Захаров: 6 / - | крестьянин - сын Сыченова Захара Емельянова [1]
16 | Сыченова Аксинья Захарова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сыченова Захара Емельянова [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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