Сыченова Татьяна Иванова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сыченова Татьяна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1544
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 139
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Сыченова Захара Емельянова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 55
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1727
- Год смерти
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 822
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 139
01 | Сыченов Захар Емельянов: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Татьяна Иванова: 55 / - | крестьянка - мать Сыченова Захара Емельянова [1]
03 | Сыченова Агафья Алексеева: 58 / - | крестьянка - тетя Сыченова Захара Емельянова [1]
04 | Сыченова Василиса Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Сыченова Захара Емельянова [1]
05 | Сыченов Алексей Емельянов: 22 / 35 | крестьянин - брат Сыченова Захара Емельянова [1]
06 | Сыченова Прасковья Лаврентьева: 18 / 31 | крестьянка - жена Сыченова Алексея Емельянова [5]
07 | Сыченов Клементий Никитин: 31 / 44 | крестьянин - двоюродный брат Сыченова Захара Емельянова [1]
08 | Сыченова Марина Лаврентьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Сыченова Клементия Никитина [7]
09 | Сескунов Ерофей Тихонов: 22 / 35 | крестьянин - двоюродный брат Сыченова Захара Емельянова [1]
10 | Сескунова Акулина Гаврилова: 26 / 39 | крестьянка - жена Сескунова Ерофея Тихонова [9]
11 | Сескунова Марфа Ерофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Сескунова Ерофея Тихонова [9]
12 | Сыченов Василий Клементьев: 18 / 31 | крестьянин - сын Сыченова Клементия Никитина [7]
13 | Сыченова Феодосия Васильева: 19 / 32 | крестьянка - жена Сыченова Василия Клементьева [12]
14 | Сыченов Егор Захаров: 10 / 23 | крестьянин - сын Сыченова Захара Емельянова [1]
15 | Сыченов Андрей Захаров: 6 / - | крестьянин - сын Сыченова Захара Емельянова [1]
16 | Сыченова Аксинья Захарова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Сыченова Захара Емельянова [1]
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